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Британские фанаты планировали провокацию в Казани на матче КК-2017 Германия – Чили
Правоохранители обнаружили у англичан целый арсенал, который они хотели применить для выявления слабостей системы обеспечения безопасности на турнире, сообщает Life.
20 июня в Казани правоохранители остановили четырёх граждан Великобритании, чьё поведение показалось им подозрительным, около гостиницы Park Inn. У молодых людей обнаружили целый арсенал пиротехники — 61 заряд. Позже выяснилось, что файеры они приобрели ранее в интернет-магазине.
У граждан Соединённого Королевства были при себе паспорта болельщиков и билеты на матч Кубка конфедераций FIFA 2017 Германия — Чили, который должен состояться на "Казань-арене" 22 июня.
Гости турнира представились сотрудниками медиакомпании Bigballs и признались, что пиротехника понадобилась им для выявления слабостей системы обеспечения безопасности на Кубке конфедераций FIFA 2017. Якобы имеющиеся "проблемы с контролем на стадионах" должны были войти в фильм, который планировалось снять по итогам турнира.
После выяснения всех обстоятельств произошедшего и за отсутствием в действиях иностранцев состава преступления их отпустили. Пиротехника изъята для исследования.
20 июня в Казани правоохранители остановили четырёх граждан Великобритании, чьё поведение показалось им подозрительным, около гостиницы Park Inn. У молодых людей обнаружили целый арсенал пиротехники — 61 заряд. Позже выяснилось, что файеры они приобрели ранее в интернет-магазине.
У граждан Соединённого Королевства были при себе паспорта болельщиков и билеты на матч Кубка конфедераций FIFA 2017 Германия — Чили, который должен состояться на "Казань-арене" 22 июня.
Гости турнира представились сотрудниками медиакомпании Bigballs и признались, что пиротехника понадобилась им для выявления слабостей системы обеспечения безопасности на Кубке конфедераций FIFA 2017. Якобы имеющиеся "проблемы с контролем на стадионах" должны были войти в фильм, который планировалось снять по итогам турнира.
После выяснения всех обстоятельств произошедшего и за отсутствием в действиях иностранцев состава преступления их отпустили. Пиротехника изъята для исследования.
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