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Британские фанаты планировали провокацию в Казани на матче КК-2017 Германия – Чили

Правоохранители обнаружили у англичан целый арсенал, который они хотели применить для выявления слабостей системы обеспечения безопасности на турнире, сообщает Life.

20 июня в Казани правоохранители остановили четырёх граждан Великобритании, чьё поведение показалось им подозрительным, около гостиницы Park Inn. У молодых людей обнаружили целый арсенал пиротехники — 61 заряд. Позже выяснилось, что файеры они приобрели ранее в интернет-магазине.

У граждан Соединённого Королевства были при себе паспорта болельщиков и билеты на матч Кубка конфедераций FIFA 2017 Германия — Чили, который должен состояться на "Казань-арене" 22 июня.

Гости турнира представились сотрудниками медиакомпании Bigballs и признались, что пиротехника понадобилась им для выявления слабостей системы обеспечения безопасности на Кубке конфедераций FIFA 2017. Якобы имеющиеся "проблемы с контролем на стадионах" должны были войти в фильм, который планировалось снять по итогам турнира.

После выяснения всех обстоятельств произошедшего и за отсутствием в действиях иностранцев состава преступления их отпустили. Пиротехника изъята для исследования.
Сегодня, 18:05
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№2 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 18:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
надо было снять фильм тут же, про них, с лицами, с паспортами в руках, с вещдоками на столике и запретить им въезд в страну на период ЧМ 2018 года. и пусть бы дальше снимали свои фильмы в англии...
Регистрация: 14.03.2010
№1 Написал: SLAYER сто первый километр (Сегодня, 18:39) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
" Англичанка гадит " , как всегда ! Сцуки ! smirk grin
Регистрация: 28.05.2017
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