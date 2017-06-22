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Болельщики не встречали сборную России в Казани

Представители сборной России заселились в отель в центре Казани, сообщает "Спорт-Экспресс".

У гостиницы команду практически не встречали болельщики. Игроки быстро проследовали в номера, не остановившись перед журналистами.
Теги: Сборная России
Сегодня, 20:00
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(1)
№7 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 21:53) #
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online
Болеет за:
«Рубин»
А на чемпионате ровно наоборот написано.
Регистрация: 5.08.2015
№6 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 21:12) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Даже Мексику встречали!Печально


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010
№5 Написал: Lacan (Сегодня, 21:05) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
Этих недофутболистов встречать нечего- пока не заслужили
Регистрация: 27.09.2011
№4 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 20:26) #
  • 0
  •  (0)
online

Это сборную РФ не встречали.У России пока не своей сборной.
Регистрация: 24.11.2016
№3 Написал: Седой Россия (Сегодня, 20:21) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Играли плохо, но за старание можно было и организовать встречу


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 20:13) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Заселились инкогнито, зачем расстраиваться,могли быть заданы "вредные" вопросы. Пусть ребята спокойно готовятся. Еще ничего не потеряно.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: Роман Цотовский (Сегодня, 20:04) #
  • -6
  •  (6)

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