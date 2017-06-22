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Дмитрий Торбинский: где продолжу карьеру? Перехожу в клуб НХЛ "Вегас"!
Полузащитник Дмитрий Торбинский пошутил, что перейдет в команду НХЛ "Вегас Голден Найтс".
"Где я продолжу карьеру? В "Вегасе"! Говорят, они на драфте сейчас всех забирают, я легко переквалифицируюсь в хоккеиста. А если серьезно, то мне не хотелось бы сейчас ничего комментировать, скоро все узнаете", - цитирует Торбинского "Спорт-Экспресс".
"Где я продолжу карьеру? В "Вегасе"! Говорят, они на драфте сейчас всех забирают, я легко переквалифицируюсь в хоккеиста. А если серьезно, то мне не хотелось бы сейчас ничего комментировать, скоро все узнаете", - цитирует Торбинского "Спорт-Экспресс".
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