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Дмитрий Торбинский: где продолжу карьеру? Перехожу в клуб НХЛ "Вегас"!

Полузащитник Дмитрий Торбинский пошутил, что перейдет в команду НХЛ "Вегас Голден Найтс".

"Где я продолжу карьеру? В "Вегасе"! Говорят, они на драфте сейчас всех забирают, я легко переквалифицируюсь в хоккеиста. А если серьезно, то мне не хотелось бы сейчас ничего комментировать, скоро все узнаете", - цитирует Торбинского "Спорт-Экспресс".
Теги: Торбинский
Сегодня, 20:27
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№2 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 20:49) #
  • -1
  •  (3)
online

в Арарат


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 20:41) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
В приставку переиграл.
Регистрация: 22.09.2007
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