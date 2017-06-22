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Сборная Португалии заселилась в отель в Санкт-Петербурге

Сборная Португалии заселилась в отель "Коринтия" в Санкт-Петербурге, сообщает "Спорт-Экспресс"

Нападающий команды Криштиану Роналду вышел из клубного автобуса в темных очках, и на приветственные крики около 100 встречавших их болельщиков поднял вверх два пальца. Помимо форварда "Реала" больше остальных болельщики приветствовали экс-защитника "Зенита" Бруну Алвеша и Пепе.
Теги: Сборная Португалии
Сегодня, 20:41
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№3 Написал: нетрал (Сегодня, 21:47) #
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online

рональдо прибыл с личным тоскальщиком чемодана ...фонтанка ру
Регистрация: 26.04.2017
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: interested
Будет им, чем полюбоваться в красавце Питере! smile

да ,на соотир с прилегающим к нему стадионом поглядят наверняка.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№1 Написал: interested (Сегодня, 20:52) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Будет им, чем полюбоваться в красавце Питере! smile
Регистрация: 18.10.2013
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