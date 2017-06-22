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Виталий Мутко: Роналду - номер один в футболе, его умение оказаться в нужном месте уникально

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о поддержке российских болельщиков на Кубке конфедераций.

"Мне хотелось бы, чтобы мы были с командой всегда. Я искренне признателен вчерашним болельщикам, которые провожали футболистов аплодисментами. И игроки ведь не ушли в подтрибунное помещение, потому что видели, что их труд оценили. Если мы будем так двигаться, то победы придут. Португалия выше на голову в классе — это понятно. Криштиану меня всегда впечатляет — и вчера тоже. Он появляется там, где нужно. Это уникально. Он – человек номер один в футболе", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
Теги: Мутко Сборная Португалии Сборная России Роналду
Сегодня, 20:51
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№4 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 21:58) #
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online

у Мудко тоже есть такое умение)


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№3 Написал: korandvik Моск. обл. (Сегодня, 21:14) #
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А ты минус 10000000000000000000000000000
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Истину не знает никто, а правду знает каждый, и у каждого она своя.
Регистрация: 17.03.2008
№2 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 20:57) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Лизоблюд...
Регистрация: 24.09.2013
№1 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 20:55) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
это кудряшов уникальное дерево...
Регистрация: 30.10.2011
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