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Певица Нюша готова выступить на церемонии открытия ЧМ-2018

Посол Казани на чемпионате мира футболу 2018 года, певица Нюша, которая выступала на церемонии открытия Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге, хотела бы выступить на торжественной церемонии открытия мирового первенства по футболу в следующем году.

"С певцом Сергеем Лазаревым я выступала на церемонии открытия Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге. Мне кажется, что очень здорово получилось, прекрасная церемония открытия, одно из масштабных событий, в котором я принимала участие в качестве артиста. Я поняла, что с удовольствием бы выступила и на открытии чемпионата мира по футболу 2018 года. Поэтому, если ко мне такие предложения будут поступать, то я с удовольствием откликнусь на них", - цитирует ТАСС певицу.
Сегодня, 21:50
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№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А может не надо Нюши? joy
Регистрация: 23.08.2016
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