Опрос:

Новости партнеров

Роман Широков: Россия дала надежду на то, что может играть на равных с такими соперниками, как Португалия

Бывший капитан сборной России Роман Широков отметил, что команда хорошо провела концовку матча Кубка конфедераций против Португалии (0:1).

"Первый тайм не удался, середину второго тайма провели достаточно неплохо. Дали надежду, что команда может играть на равных с такими командами, как Португалия. Трудно сказать, почему мы начинаем так неудачно. Но отрадно, что прибавляем в концовке с такими сильными соперниками. Это говорит о том, что у сборной есть характер и команда хорошо готова", - цитирует Широкова "Спорт-Экспресс".
Теги: Широков Сборная Португалии Сборная России
Вчера, 23:48
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: anonymous (Вчера, 23:55) #
  • 0
  •  (0)
online

их всех Мутко чтоли зомбировал?
Регистрация: 8.01.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.