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Йоахим Лев: мы сыграли на очень высоком уровне и приобрели важный опыт

Сборная Германии провела матч Кубка конфедераций с командой Чили (1:1) на очень высоком уровне, заявил главный тренер немцев Йоахим Лев.

"Мы провели интенсивную, тактически хорошую игру. С тактической точки зрения наши амбиции были огромны, и моя команда великолепно выполнила установку. Сегодня, прежде всего, требовалась хорошая организация обороны, и нам она удалась. Мы сыграли на очень высоком уровне и приобрели важный опыт.

Мне не показалось, что игроки были растеряны, может быть, только в первые десять минут. Но после пропущенного гола мы быстро собрались, показали на что способны. Чилийская команда сыгранная, она играет в таком составе уже годы, Санчес и компания - слаженный оркестр, наша команда менее опытная, и это надо принимать в расчет. Наша оборона сыграла прекрасно, мы мешали им, не давали пройти к воротам. Чилийцы играют вариативно. Это был вызов для нас, и мы справились.

Команда работала очень хорошо, я чувствовал, что игрокам хватает сил. Во втором тайме у чилийцев не было ни одного шанса, организация игры у нас оставалась на уровне.

Арена прекрасная, как и в Сочи. Здесь современный, качественный газон, на котором можно показывать прекрасную игру", - цитирует тренера ТАСС.
Теги: Лев Сборная Германии Сборная Чили
Сегодня, 00:24
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