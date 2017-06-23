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Игорь Акинфеев: видно, что сборная на верном пути, а это самое главное

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев рассказал о своей отметке в 100 матчей за национальную команду.

– Как ни банально это звучит, особняком для меня стоит самый первый матч за сборную. Это был настоящий вызов, я испытываю гордость, выступая за страну. Безусловно, для меня важны все матчи – и за клуб, и за национальную команду. Но те чувства помню до сих пор, даже несмотря на то что мы уступили. Тогда мне едва исполнилось 18 лет, играли товарищеский матч с Норвегией, в составе еще был Виктор Савельевич Онопко.

– Вчера после игры с Португалией вы сказали, что на 80 процентов виноваты в пропущенном от Криштиану Роналду мяче. На мой скромный взгляд, вы явно преувеличили.

– Сколько людей – столько и мнений. Я, как говорится, был в процессе и увидел ситуацию именно так.

– Впоследствии вы не раз выручали команду.

– Это не главное. Важно, что сборная играла, старалась, у ребят горели глаза. Что-то может не получаться, но у нас есть команда, способная на равных выступать против португальцев, чемпионов Европы. Против тех же чилийцев, чемпионов Южной Америки и четвертой команды мирового рейтинга. Они такие же люди, как мы.

– Впереди матч с Мексикой, на кону выход из группы. Нужна только победа.

– Соперник силен, тем более, у них во вчерашнем матче с новозеландцами не играла группа основных футболистов. Будем стараться и биться, надеюсь, сможем забить и выиграть. Еще раз скажу – видно, что сборная на верном пути. А это самое главное.

Bobsoccer.ru
Теги: Акинфеев Сборная России
Сегодня, 01:06
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№3 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 01:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
верный путь это куда? в топ 100 сборных?

Тоже неплохо,как-то воодушевляет, есть куда забираться.


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" И отдельно,с большим наслаждением
Я кладу на московский # Спартак # ! ! ! "
Регистрация: 3.06.2012
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 01:35) #
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верный путь это куда? в топ 100 сборных?
Регистрация: 8.01.2017
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 01:13) #
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  •  (1)

кому видно?
Регистрация: 26.04.2017
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