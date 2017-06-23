Игорь Акинфеев: видно, что сборная на верном пути, а это самое главное

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев рассказал о своей отметке в 100 матчей за национальную команду.– Как ни банально это звучит, особняком для меня стоит самый первый матч за сборную. Это был настоящий вызов, я испытываю гордость, выступая за страну. Безусловно, для меня важны все матчи – и за клуб, и за национальную команду. Но те чувства помню до сих пор, даже несмотря на то что мы уступили. Тогда мне едва исполнилось 18 лет, играли товарищеский матч с Норвегией, в составе еще был Виктор Савельевич Онопко.– Сколько людей – столько и мнений. Я, как говорится, был в процессе и увидел ситуацию именно так.– Это не главное. Важно, что сборная играла, старалась, у ребят горели глаза. Что-то может не получаться, но у нас есть команда, способная на равных выступать против португальцев, чемпионов Европы. Против тех же чилийцев, чемпионов Южной Америки и четвертой команды мирового рейтинга. Они такие же люди, как мы.– Соперник силен, тем более, у них во вчерашнем матче с новозеландцами не играла группа основных футболистов. Будем стараться и биться, надеюсь, сможем забить и выиграть. Еще раз скажу – видно, что сборная на верном пути. А это самое главное.