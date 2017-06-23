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Вячеслав Малафеев: сейчас нужен просто результат

Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев заявил, что сборной России в решающем матче за выход из группы на Кубке конфедераций против мексиканцев не нужно выдумывать сложную тактику.

"Не нужно выдумывать сложные тактики. Сейчас нужен просто результат, в меньшей степени необходима красота.

Если мы начнем матч с Мексикой так же, как провели концовку игры с Португалией, то мы их додавим. Сборная России хорошо готова физически, это было видно по предыдущим двум матчам.

За счет желания, натиска, длинного паса Игоря Акинфеева, если полузащита будет поджимать линию атаки, и мы будем играть с двумя нападающими - есть шанс, большой шанс, что мы переведем игру на поле соперника. А там можно навязать борьбу и воспользоваться стандартами, которые хорошо исполняет Александр Самедов", - цитирует Малафеева ТАСС.
Теги: Малафеев Сборная России
Сегодня, 16:30
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