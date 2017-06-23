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Более 1000 камер видеонаблюдения было установлено в Петербурге перед Кубком конфедераций

Более 1000 уличных камер видеонаблюдения было установлено в Санкт-Петербурге в преддверии Кубка конфедераций, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов.

"Всего в преддверии Кубка конфедераций в городе было установлено более 1000 камер, в настоящее время более 20 тыс уличных устройств. Многие преступления раскрываются благодаря этим камерам", - цитирует Говорунова ТАСС.
Сегодня, 17:10
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