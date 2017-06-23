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Александр Говорунов: ФИФА отметила корректное поведение сотрудников правопорядка в России
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов сообщил, что представители ФИФА отметили корректную линию поведения сотрудников правопорядка, задействованных в обеспечении безопасности на Кубке конфедераций в России.
"Сотрудники ФИФА, у которых большой опыт проведения подобных мероприятий во всем мире, с удовлетворением отмечают корректную и очень хорошую линию поведения, которой придерживаются сотрудники правопорядка", - цитирует Говорунова ТАСС.
"Несмотря на всю скрупулезность и глубокие меры по обеспечению безопасности, сотрудники правопорядка ведут себя предельно вежливо", - добавил председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Петербурга Леонид Богданов.
"Сотрудники ФИФА, у которых большой опыт проведения подобных мероприятий во всем мире, с удовлетворением отмечают корректную и очень хорошую линию поведения, которой придерживаются сотрудники правопорядка", - цитирует Говорунова ТАСС.
"Несмотря на всю скрупулезность и глубокие меры по обеспечению безопасности, сотрудники правопорядка ведут себя предельно вежливо", - добавил председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Петербурга Леонид Богданов.
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