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Дмитрий Медведев: отставание в подготовке инфраструктуры к чемпионату мира недопустимо

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что недопустимо отставание в подготовке инфраструктуры к чемпионату мира.

"Перед нами стоит серьезная задача - к началу чемпионата мира ввести в строй новые взлетно-посадочные полосы, новые терминалы в названных аэропортах. Поэтому очевидно, что даже малейшее отставание в графике недопустимо. Никто не будет ждать, пока мы чего-то достроим. Мы с вами понимаем, все должно пройти точно и в срок", - цитирует Медведева ТАСС.
Теги: Медведев
Сегодня, 17:30
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№1 Написал: casabl (Сегодня, 18:04) #
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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ: ОТСТАВАНИЕ В ПОДГОТОВКЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА НЕДОПУСТИМО

Ну и чё сидишь?


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
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