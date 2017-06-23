Свернуть все/Развернуть все
Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:08
Василий Уткин об отсутствии видеоповторов в РФПЛ-2017/18: решение принято во многом благодаря Гинеру (25)
Василий Уткин об отсутствии видеоповторов в РФПЛ-2017/18: решение принято во многом благодаря Гинеру (25)
15:12
Роман Зобнин: все по плану (видео) (4)
Роман Зобнин: все по плану (видео) (4)
14:43
Герман Ткаченко: чувствуется, что Черчесов отводит давление от команды и переводит на себя (3)
Герман Ткаченко: чувствуется, что Черчесов отводит давление от команды и переводит на себя (3)
12:55
Виктория Лопырёва: наша задача – рассказать всем, что в России безопасно, медведи по улицам не ходят (8)
Виктория Лопырёва: наша задача – рассказать всем, что в России безопасно, медведи по улицам не ходят (8)
09:04
Валерий Газзаев: Мексика ставит задачу выиграть Кубок конфедераций, а РФС - популяризировать футбол (6)
Валерий Газзаев: Мексика ставит задачу выиграть Кубок конфедераций, а РФС - популяризировать футбол (6)
Дмитрий Медведев: отставание в подготовке инфраструктуры к чемпионату мира недопустимо
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что недопустимо отставание в подготовке инфраструктуры к чемпионату мира.
"Перед нами стоит серьезная задача - к началу чемпионата мира ввести в строй новые взлетно-посадочные полосы, новые терминалы в названных аэропортах. Поэтому очевидно, что даже малейшее отставание в графике недопустимо. Никто не будет ждать, пока мы чего-то достроим. Мы с вами понимаем, все должно пройти точно и в срок", - цитирует Медведева ТАСС.
"Перед нами стоит серьезная задача - к началу чемпионата мира ввести в строй новые взлетно-посадочные полосы, новые терминалы в названных аэропортах. Поэтому очевидно, что даже малейшее отставание в графике недопустимо. Никто не будет ждать, пока мы чего-то достроим. Мы с вами понимаем, все должно пройти точно и в срок", - цитирует Медведева ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.