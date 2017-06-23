Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Крис Вуд: мы хотели бы приехать в Россию через год

Сборная Новой Зеландии верит в то, что сможет отобраться на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России, заявил капитан новозеландцев Крис Вуд.

"Вера в команде есть, мы хотели бы написать новую страницу в истории. Я надеюсь, что в ноябре все хорошо сложится. Нас прекрасно тренируют. Мы хотели бы приехать сюда (в Россию на ЧМ-2018 - прим.) через год и сделаем все необходимое для этого", - цитирует Вуда ТАСС.

В зоне Океании шесть команд были разделены на две группы, победителями которых стали сборные Новой Зеландии и Соломоновых островов. Эти команды сыграют между собой в финальной серии из двух встреч. Победитель противостояния встретится в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2018 с командой, занявшей пятое место в отборочном турнире Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).
Сегодня, 17:46
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.