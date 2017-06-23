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На матче Россия - Мексика ожидается около 37 тысяч зрителей
ФИФА ожидает около 37 тысяч болельщиков на матче группового этапа Кубка конфедераций между сборными Мексики и России.
Встреча пройдет в субботу на "Казань-Арене", начало - в 18:00 мск.
"Ожидается, что матч между сборными Мексики и России посетит около 37 тысяч болельщиков. Обращаем ваше внимание, что данная цифра не окончательная и может измениться, так как продажа билетов на игру продолжается", - сказали ТАСС в пресс-службе ФИФА.
Встреча пройдет в субботу на "Казань-Арене", начало - в 18:00 мск.
"Ожидается, что матч между сборными Мексики и России посетит около 37 тысяч болельщиков. Обращаем ваше внимание, что данная цифра не окончательная и может измениться, так как продажа билетов на игру продолжается", - сказали ТАСС в пресс-службе ФИФА.
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