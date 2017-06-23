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На матче Россия - Мексика ожидается около 37 тысяч зрителей

ФИФА ожидает около 37 тысяч болельщиков на матче группового этапа Кубка конфедераций между сборными Мексики и России.

Встреча пройдет в субботу на "Казань-Арене", начало - в 18:00 мск.

"Ожидается, что матч между сборными Мексики и России посетит около 37 тысяч болельщиков. Обращаем ваше внимание, что данная цифра не окончательная и может измениться, так как продажа билетов на игру продолжается", - сказали ТАСС в пресс-службе ФИФА.
Теги: Сборная России Сборная Мексики
Сегодня, 19:04
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№1 Написал: pasha Киров (Сегодня, 19:53) #
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Как же хочется верить в то,что Казань-арена окажется счастливой для сборной...в игроков лично у меня вера , практически, потеряна...Буду чертовски рад ошибиться в наших игроках


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
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