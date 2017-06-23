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Леон Горетцка: сборная Германии смогла справиться с очень сложной ситуацией
Полузащитник сборной Германии Леон Горетцка прокомментировал ничью с Чили в матче групповой стадии Кубка конфедераций.
"Напряженная получилась игра, но мы именно на такую и рассчитывали. Думаю, матч доставил всем удовольствие. Тактически было непросто играть против такой нацеленной на атаку чилийской команды. Но в принципе нам удалось сделать почти все, что мы запланировали.
Я считаю, что наша команда сегодня заслужила похвалу, потому что она смогла справиться с очень сложной ситуацией, когда мы пропустили гол уже на шестой минуте матча. Мы показали свой характер, забрали у соперников мяч, отыгрались, и все наладилось", - цитирует игрока "Р-Спорт".
"Напряженная получилась игра, но мы именно на такую и рассчитывали. Думаю, матч доставил всем удовольствие. Тактически было непросто играть против такой нацеленной на атаку чилийской команды. Но в принципе нам удалось сделать почти все, что мы запланировали.
Я считаю, что наша команда сегодня заслужила похвалу, потому что она смогла справиться с очень сложной ситуацией, когда мы пропустили гол уже на шестой минуте матча. Мы показали свой характер, забрали у соперников мяч, отыгрались, и все наладилось", - цитирует игрока "Р-Спорт".
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