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Сборная России проводит тренировку в Казани в полном составе
Сборная России в преддверии матча 3-го тура группы А Кубка конфедераций – 2017 с командой Мексики проводит тренировку на "Казань Арене", сообщает "Чемпионат.сом".
Национальная команда проводит занятие в полном составе.
На тренировке российской команды присутствуют глава Российского футбольного союза Виталий Мутко и президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин.
Национальная команда проводит занятие в полном составе.
На тренировке российской команды присутствуют глава Российского футбольного союза Виталий Мутко и президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин.
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