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Сборная России проводит тренировку в Казани в полном составе

Сборная России в преддверии матча 3-го тура группы А Кубка конфедераций – 2017 с командой Мексики проводит тренировку на "Казань Арене", сообщает "Чемпионат.сом".

Национальная команда проводит занятие в полном составе.

На тренировке российской команды присутствуют глава Российского футбольного союза Виталий Мутко и президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин.
Теги: Сборная России
Сегодня, 19:41
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№1 Написал: kosta.eltzin Moscow, Russia (Сегодня, 19:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
может чего дельного подскажут. Ведь не последние люди в футболе.
Регистрация: 7.08.2013
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