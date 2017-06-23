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Эктор Морено провел тренировку в общей группе сборной Мексики

Защитник сборной Мексики по футболу Эктор Морено принял участие в тренировке команды перед игрой Кубка конфедераций с командой России, информирует "Р-Спорт".

Главный тренер мексиканцев Хуан Карлос Осорио заявил, что участие Морено в игре с россиянами находится под вопросом из-за травмы игрока.
Теги: Сборная Мексики
Сегодня, 20:10
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