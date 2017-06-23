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Виталий Мутко: вся наша сборная - это наша надежда
Президент РФС Виталий Мутко считает, что матч группового этапа Кубка конфедераций между сборными Мексики и России наверняка получится интересным.
"Вся наша сборная - это наша надежда. Вся наша команда здорово сыграла с португальцами. Это будет интересный матч, я в этом не сомневаюсь. Но, думаю, удача нашим игрокам бы не помешала.
Готовимся мы, готовятся и соперники. Я, конечно, не главный тренер, но предполагаю, что мексиканцы как следует изучили нашу игру", - цитирует Мутко ТАСС.
"Вся наша сборная - это наша надежда. Вся наша команда здорово сыграла с португальцами. Это будет интересный матч, я в этом не сомневаюсь. Но, думаю, удача нашим игрокам бы не помешала.
Готовимся мы, готовятся и соперники. Я, конечно, не главный тренер, но предполагаю, что мексиканцы как следует изучили нашу игру", - цитирует Мутко ТАСС.
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