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Виктор Васин: сборная России даже не думает о том, что может проиграть Мексике

Защитник сборной России Виктор Васин поделился ожиданиями от матча с командой Мексики в третьем туре группового этапа Кубка конфедераций.

"Завтра решающая игра для нас. Готовимся. Все серии когда-то заканчиваются, так что будем менять историю. Даже не думаем о поражении – только о том, как выиграть завтрашний матч.

Как оценю игру Хавьера Эрнандеса? Чтобы сравнить его с Криштиану, нужно только посмотреть на статистику "Золотых мячей" и "Золотых бутс", - цитирует Васина "Чемпионат.сом".
Теги: Васин Сборная Мексики Сборная России
Сегодня, 22:07
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