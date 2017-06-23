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Московское метро бесплатно доставило 33 тысячи болельщиков на матч России с Португалией

Московский метрополитен в день матча Кубка конфедераций – 2017 между сборными России и Португалии перевез бесплатно 33 тыс. болельщиков и технического персонала турнира.

"Более 33 тысяч бесплатных поездок совершено в метро 21 июня, в день матча Россия — Португалия. Самыми востребованными стали прилегающие к стадиону станции "Спартак" и "Тушинская". Перед началом матча и после его окончания на Таганско-Краснопресненской линии курсировали дополнительные поезда. Интервал в движении поездов перед игрой составлял 1 минуту 40 секунд, а после — не превышал 2 минут", — цитирует "Интерфакс-Россия" пресс-службу Московского метрополитена.
Теги: Сборная России Сборная Португалии
Сегодня, 22:31
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