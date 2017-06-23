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Хуан Карлос Осорио: сборная России может победить любого соперника

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио выделил в российской команде защитника Юрия Жиркова, отметив его технику.

Матч Кубка конфедераций между сборными России и Мексики состоится в субботу в Казани и начнется в 18:00 мск.

"Мы наблюдали товарищеский матч против Чили, команда (России) играет с тремя центральными защитниками, которые хорошо действуют на "втором этаже". Я считаю, что технические способности Жиркова очень хорошие. Это команда, которая играет на хорошем уровне на протяжении всех 90 минут. Сборная России хорошо действует в нападении и может победить любого соперника, но мы постараемся выиграть.

Самое главное, что команда находится в очень оптимистичном состоянии, все довольны. Завтра будет хороший матч, мы постараемся выйти из группы. К сожалению, Сальседо травмировался и Морено не в идеальном состоянии. Мы довольны тем, что показали, а восемь-девять игроков набрали хороший ход", - цитирует тренера ТАСС.
Теги: Сборная Мексики Сборная России
Вчера, 22:48
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№2 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 00:26) #
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Болеет за:
«Зенит»
Прочувствовал? Приятно конечно, но что то мне подсказывает, что не срастется нихуа. Печально конечно. И нет дела до клубного пристрастия. Мне лично до пшезды кто РАДОСТЬ принесёт болелам.
Но буду топить за наших до опи3денения полюбому. Кто бы там не играл и кто бы не тренировал.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№1 Написал: metric Питер (Вчера, 22:50) #
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Болеет за:
«Зенит»
laughing
Регистрация: 26.03.2008
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