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Энтони Хадсон: новозеландцы будут играть на результат в матче с португальцами

Сборная Новой Зеландии выйдет в субботу на матч Кубка конфедераций с командой Португалии с правильным настроем и намерена играть на результат, сообщил главный тренер сборной Энтони Хадсон.

Команда Новой Зеландии потеряла шансы на выход в плей-офф турнира после поражений от сборных России и Мексики. В субботу она проведет матч заключительного тура в группе А против команды Португалии.

"На эту игру мы выходим с правильной мотивацией. Нам нужен результат, мы не смотрим на них [португальцев]снизу вверх. Мы можем сыграть против любого соперника.

Есть игровой план, которого будем придерживаться. Ждем этой игры и будем готовы к завтрашнему дню.

Мы увидим стиль и расстановку португальцев, и нам придется внести некоторые коррективы", - цитирует Хадсона ТАСС.
Теги: сборная Новой Зеландии Сборная Португалии
Вчера, 23:00
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