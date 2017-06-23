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Александр Кокко: Россия – большая страна, а сильных футболистов найти не могут

Финский нападающий Александр Кокко, который родился в России, поделился мнением о шансах сборной России успешно выступить на Кубке конфедераций.

– Футболисты нашей сборной заявляют, что хотели бы выиграть турнир.

– Знаю, что Россия пытается задействовать молодых игроков. Кокорина же тоже убрали? Он в последнее время не очень хорошо играл. Я не могу понять: Россия – большая страна, а сильных футболистов найти не могут. Уже легионеров натурализовывают. Вообще сложно что-то предсказать. Россия играет дома. Может, хоть свои трибуны помогут. Хотя для достижения успеха еще нужно подобрать правильную тактику. Но Россия – совсем не фаворит Кубка конфедераций.

"Еженедельник ФУТБОЛ"
Теги: Сборная России
Вчера, 23:03
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6
(3)
№6 Написал: Седой Россия (Сегодня, 00:32) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Вся беда как раз в том, что стараются найти, сразу сильных, а их воспитывать надо, растить


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№5 Написал: Андрей Зайцев (Вчера, 23:42) #
  • +1
  •  (1)

Ни один клуб в ч/р не заинтересован в воспитании молодых игроков.
Регистрация: 3.02.2015
№4 Написал: нетрал (Вчера, 23:35) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Allsanya
Финляндия такая страна..а полкоманды сборной по футболу из России!!
Кстати, про хоккей то же самое!!

а че ты от них хочешь? народу в финке меньше чем в Питере!
Регистрация: 26.04.2017
№3 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Вчера, 23:34) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Александр Кокко и Александр КОКОрин похоже одно и тоже
Регистрация: 27.08.2008
№2 Написал: ilovefootball (Вчера, 23:16) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
"Россия – большая страна, а сильных футболистов найти не могут"
Золотые слова, я бы добавил "не хотят искать". Комбаров, Глушаков, Джикия, Шишкин, старенький Жирков - это середнячки, которые не могут быстро бегать, обыграть соперника и т.д. Это не игроки европейского уровня. Да, с Анжи или Мордовией - они как-то смотрятся, но как только с серьезным соперником играют, все, дрова дровами.
Регистрация: 18.03.2013
№1 Написал: Allsanya г.Череповец (Вчера, 23:12) #
  • +3
  •  (5)

Финляндия такая страна..а полкоманды сборной по футболу из России!!
Кстати, про хоккей то же самое!!
Регистрация: 17.12.2015
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