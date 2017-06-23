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Виталий Мутко: ребята хотят победить Мексику, показать хорошую игру, порадовать болельщиков

Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился ожиданиями от матча Мексика — Россия в третьем туре группового этапа Кубка конфедераций — 2017.

"Пообщался с Черчесовым – он сейчас в раздумьях о тактике и составе, ребята настроены на игру. Для нас завтра будет важный матч, ребята всё это понимают, лишних слов здесь не нужно.

Про себя говорить не буду, но у команды мандража нет, все абсолютно спокойны. Ребята хотят победить, показать хорошую игру, порадовать болельщиков. Того же хотят и мексиканцы. Давайте пожелаем удачи нашей команде, чтобы мяч отскакивал в нужные места. Всё-таки играем дома, должно немного подфартить", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
Теги: Мутко Черчесов Сборная России
Вчера, 23:21
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