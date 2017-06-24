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Валерий Карпин пояснил свои слова по поводу Черчесова и понимания футбола из ворот

Бывший футболист сборной России Валерий Карпин пояснил собственные слова по поводу экс-голкипера национальной команды, а ныне главного тренера сборной Станислава Черчесова, подчеркнув, что он не ставил чьё-то понимание футбола под сомнение.

"Для всех, кто перепечатал и прочёл мою вчерашнюю цитату из программы "Тотальный разбор", поясню: мне был задан конкретный вопрос про 1992 год. Я ответил, что для меня загадка — как вратарь видит и понимает игру из ворот, потому что сам я на этой позиции никогда не играл. Ничьё понимание игры я под сомнение не ставил", - цитирует Карпина "Чемпионат.сом".
Теги: Карпин Черчесов
Сегодня, 16:09
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№1 Написал: metric Питер (Сегодня, 16:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
И зачем наивные идиоты которые верят в Стаса слова Карпина поняли в штыки?!
Андрей Канчельскис:
тренер Черчесов никогда не имел репутации тактика. Его команды – будь то «Спартак» или «Терек», «Амкар» или «Динамо» – не вызывали желания рассуждать о глубинах и тонкостях. Эмоциональность и напор им были свойственны в гораздо большей степени, чем стройность и изощрённость. Примерно то же мы видим теперь и в сборной.
Еще на него надо накинуться.


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Канчельскис: «Черчесов? Вратарь должен тренировать вратарей, а не сборную России»
Регистрация: 26.03.2008
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