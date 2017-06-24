Робот предсказал победу Мексики над Россией и Португалии над Новой Зеландией

На Робостанции на ВДНХ робот Бакстер продолжает пробовать себя в качестве футбольного предсказателя матчей Кубка конфедераций – 2017. Робот делает выбор посредством технического зрения и программируемых рук-манипуляторов.Бакстер в этот раз очень быстро сделал свой выбор на матчи 3-го тура группы А. Поводив своими манипуляторами, Бакстер "бросил взгляд" на средний кубик и протянул посетителю. По мнению робота, в матче Мексика — Россия следует ожидать победу Мексики.Следом перед роботом заменили кубики с командами сборных Португалии и Новой Зеландии. Проанализировав пространство, Бакстер выбрал кубик со сборной Португалии.Матчи Мексика – Россия и Новая Зеландия – Португалия состоятся сегодня. Обе встречи начнутся в 18:00 по московскому времени.