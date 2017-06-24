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Кубок конфедераций уже посетило более 237 тысяч болельщиков

Матчи Кубка конфедераций на данный момент посетило более 237 тысяч болельщиков, реализовано около 550 тысяч билетов из 730. Промежуточные итоги турнира для журналистов подвел вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

"Середина турнира пройдена, сейчас можно сказать, что организация Кубка конфедераций на достойном уровне, все выполняется. Оргкомитет и Международная федерация футбола (ФИФА) работают как одна команда, неплохо работает транспорт, система безопасности, программа лояльности. Это не только наша оценка, но и ФИФА, а также тех, кто принимает участие, также нет вопросов у болельщиков и официальных лиц.

Средняя посещаемость матчей - около 35 тысяч, всего игры посетило более 237 тысяч болельщиков. Сейчас реализовано около 550 тысяч билетов, всего предусмотрено около 730 тысяч", - цитирует Мутко ТАСС.
Сегодня, 16:26
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