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Граффити с изображением Камболова нарисовали в Казани к матчу сборных России и Мексики

Граффити с изображением футболиста сборной России и казанского "Рубина" Руслана Камболова нарисовали на одном из домов в Казани в преддверии матча Кубка конфедераций между российской и мексиканской сборными.

Высота граффити составляет около десяти метров.

В субботу сборная России проведет заключительный матч группового этапа Кубка конфедераций с командой Мексики. Встреча начнется на "Казань-Арене" в 18:00 мск.

Ранее Казань к Кубку конфедераций подготовила масштабные граффити с изображением нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду напротив одной из гостиниц города. Мэр города Ильсур Метшин пообещал, что граффити нападающего Лионеля Месси обязательно появятся в Казани, если в город на чемпионат мира приедет сборная Аргентины.

Камболов провел в составе сборной России два товарищеских матча. Он не выходил на поле в двух играх Кубка конфедераций.

ТАСС
Теги: Камболов Сборная России
Сегодня, 16:34
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