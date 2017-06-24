Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Эмре Джан получил травму на тренировке

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев накануне матча Кубка конфедераций-2017 против Камеруна сообщил, что полузащитник Эмре Джан получил травму.

23-летний хавбек досрочно завершил тренировку национальной команды.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Джан Сборная Германии
Сегодня, 18:20
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.