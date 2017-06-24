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Фанаты сборной России подготовили баннер в честь легенд отечественного футбола

Болельщики сборной России на матч заключительного 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций с командой Мексики подготовили огромный баннер в честь легенд отечественного футбола.

"Гордимся именем великим", — гласит надпись на баннере.

Также на полотне изображены шесть знаменитых игроков из прошлого, первые буквы фамилий которых образуют слово "Россия".

Фанаты сборной России подготовили баннер в честь легенд отечественного футбола
Теги: Сборная России
Сегодня, 18:32
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(1)
№2 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 18:42) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 91800bsp
А кто там,тока Яшина и Романцева узнал

Стрельцов еще


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№1 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 18:41) #
  • -1
  •  (1)

А кто там,тока Яшина и Романцева узнал
Регистрация: 8.08.2012
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