Фанаты сборной России подготовили баннер в честь легенд отечественного футбола

Болельщики сборной России на матч заключительного 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций с командой Мексики подготовили огромный баннер в честь легенд отечественного футбола."Гордимся именем великим", — гласит надпись на баннере.Также на полотне изображены шесть знаменитых игроков из прошлого, первые буквы фамилий которых образуют слово "Россия".