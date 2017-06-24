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Виталий Мутко: лимит на легионеров в чемпионате России будет сохранен
Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко в очередной раз отметил, что лимит на легионеров в чемпионате России будет сохранен.
"У нас он был, есть и будет, вы знаете позицию нашего государства. Мы можем вернуться к заявке на матч, не исключаю, что это произойдет после чемпионата мира, все зависит от комитета профессионального футбола.
Если мы не будем растить доморощенных игроков, не будет у нас сборной, а если у клуба есть серьезные ресурсы, он всегда найдет лучшего игрока за границей. Если бы не было лимита, неизвестно, видели бы мы сейчас в сборной Георгия Джикию, Александра Головина и остальных", - цитирует Мутко ТАСС.
"У нас он был, есть и будет, вы знаете позицию нашего государства. Мы можем вернуться к заявке на матч, не исключаю, что это произойдет после чемпионата мира, все зависит от комитета профессионального футбола.
Если мы не будем растить доморощенных игроков, не будет у нас сборной, а если у клуба есть серьезные ресурсы, он всегда найдет лучшего игрока за границей. Если бы не было лимита, неизвестно, видели бы мы сейчас в сборной Георгия Джикию, Александра Головина и остальных", - цитирует Мутко ТАСС.
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