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Виталий Мутко: лимит на легионеров в чемпионате России будет сохранен

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко в очередной раз отметил, что лимит на легионеров в чемпионате России будет сохранен.

"У нас он был, есть и будет, вы знаете позицию нашего государства. Мы можем вернуться к заявке на матч, не исключаю, что это произойдет после чемпионата мира, все зависит от комитета профессионального футбола.

Если мы не будем растить доморощенных игроков, не будет у нас сборной, а если у клуба есть серьезные ресурсы, он всегда найдет лучшего игрока за границей. Если бы не было лимита, неизвестно, видели бы мы сейчас в сборной Георгия Джикию, Александра Головина и остальных", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 19:01
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№5 Написал: Геннадий Летицкий (Сегодня, 19:28) #
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«Зенит»
Так пусть наши пробуют выиграть конкуренцию у сильных легов. И почему если ты проигрываешь место в составе ты должен играть в сильном клубе? Играй в клубе который соответствует твоему уровню
Регистрация: 24.05.2017
№4 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 19:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
ипать, суперзвезд нашел...в испанском пердиве посильнее игроки есть...

во-во. Вератти как раз из Серии B
Регистрация: 27.08.2008
№3 Написал: zvv Железногорск Курской (Сегодня, 19:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Тогда и в следующем году получите такой-же результат выступления нашей сборной.
Регистрация: 21.05.2017
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
. Если бы не было лимита, неизвестно, видели бы мы сейчас в сборной Георгия Джикию, Александра Головина и остальных

ипать, суперзвезд нашел...в испанском пердиве посильнее игроки есть...
Регистрация: 19.03.2010
№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 19:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Когда речник уже нажрется и на покой уйдет?..
Регистрация: 24.09.2013
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