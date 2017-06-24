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Аркадий Дворкович: взял на память майку Акинфеева, он блестящий вратарь

Заместитель председателя правительства РФ, член правления РФС Аркадий Дворкович после матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций Мексика — Россия (2:1) не стал критиковать голкипера россиян Игоря Акинфеева за грубую ошибку в эпизоде со вторым голом мексиканцев.

"После игры я взял на память майку Акинфеева. Считаю, что он капитан. И блестящий вратарь. Ошибки бывают у всех", - цитирует Дворковича "Чемпионат.сом".
Теги: Дворкович Акинфеев Сборная России
Сегодня, 21:20
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11
(1)
№11 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:54) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Полы на даче мыть самое оно


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№10 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:36) #
  • +3
  •  (3)
online

Вот какой барин! Ему не подарили майку а он сам взял! Вот урод! rage
Регистрация: 11.04.2016
№9 Написал: SHRЕК (Сегодня, 21:33) #
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Такая же куета как и ты!!!
Регистрация: 11.02.2017
№8 Написал: Иван Иванович г.Москва (Сегодня, 21:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
]АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ: ВЗЯЛ НА ПАМЯТЬ МАЙКУ АКИНФЕЕВА, ОН БЛЕСТЯЩИЙ ВРАТАРЬ[/quote]
smirk
Регистрация: 12.04.2015
№7 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 21:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Бляяястящий! (с) Один комментатор.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№6 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 21:28) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Ошибки бывают у всех, но у Игоря уже система. Вешаться ему не надо, но уйти достойно- пора.
Регистрация: 15.03.2012
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:26) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
не стал критиковать голкипера россиян Игоря Акинфеева за грубую ошибку в эпизоде со вторым голом мексиканцев.

"После игры я взял на память майку Акинфеева. Считаю, что он капитан.

Подарите ему самого Игаряна, ну хоть, может быть, на родном ЧМ не запустит гвнюка.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№4 Написал: лунатик СПБ (Сегодня, 21:26) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
он такой же вратарь,как ты чиновник.
Регистрация: 16.11.2009
№3 Написал: spb1988 (Сегодня, 21:22) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
блестящий вратарь это буффон куртуа де хеа ...и.т.д. у нас таких нет
Регистрация: 24.06.2017
№2 Написал: Кулик (Сегодня, 21:22) #
  • 0
  •  (4)
online

Да, не всякий клоун сможет в раму сборной пролезть


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Петухеев не пролетал? Ах, яйца высиживает?
Регистрация: 24.06.2017
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 21:22) #
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  •  (2)
online

Главное -все довольны.
Регистрация: 29.08.2016
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