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Аркадий Дворкович: взял на память майку Акинфеева, он блестящий вратарь
Заместитель председателя правительства РФ, член правления РФС Аркадий Дворкович после матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций Мексика — Россия (2:1) не стал критиковать голкипера россиян Игоря Акинфеева за грубую ошибку в эпизоде со вторым голом мексиканцев.
"После игры я взял на память майку Акинфеева. Считаю, что он капитан. И блестящий вратарь. Ошибки бывают у всех", - цитирует Дворковича "Чемпионат.сом".
"После игры я взял на память майку Акинфеева. Считаю, что он капитан. И блестящий вратарь. Ошибки бывают у всех", - цитирует Дворковича "Чемпионат.сом".
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