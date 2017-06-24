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Георгий Джикия: результат плохой, мы недовольны

Защитник сборной России Георгий Джикия после поражения от Мексики на Кубке конфедераций признался, что команда разочарована результатом, показанным на домашнем турнире.

"Что сказал Черчесов? Я не буду говорить, пока особо ничего, мы виделись всего одну минуту после матча. Что комментировать, ошиблись и за это поплатились. Итоги турнира? Не знаю. Конечно, результат плохой. Мы недовольны", - сказал Джикия в эфире "Матч ТВ".
Теги: Джикия Сборная России Сборная Мексики
Сегодня, 21:45
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№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:05) #
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Болеет за:
ЦСКА
Чурбан, ты же на равных играл с Португалией, когда тебя продавили как щенка, а потом ты включил режим "нож" и косил всех. И в концовке своей тупой башкой с двух метров херанул выше ворот. Гений, ёпта
Регистрация: 6.01.2006
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