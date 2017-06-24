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Криштиану Роналду: поле в Санкт-Петербурге не очень хорошее

Лучший игрок матча Новая Зеландия – Португалия Криштиану Роналду раскритиковал поле стадиона "Санкт-Петербург".

"Хороший матч. Лично могу сказать, что помог команде и забил первый гол. У меня были возможности, потому что сборная хорошо играла, нам нужно было победить. Мы хотели решить игру в первом найме, нам это удалось, когда мы забили два мяча. Газон был не очень хорошим, поле было сложным, лучше играть на нём было нельзя. Мы вышли в полуфинал и рады тому. Знаем, что у нас будет сложный соперник, неважно, Чили или Германия – две большие сборные. Наша цель была оказаться на этой стадии. Сейчас нужно сосредоточиться. У нас хорошая команда, мы верим в себя. С кем бы мы ни играли, мы победим", - цитирует Роналду "Матч ТВ".
Теги: Роналду
Сегодня, 22:09
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(2)
№4 Написал: spb1988 (Сегодня, 22:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
sanyapytilin,
ну ну зато как от налогов уходить он то научился
Регистрация: 24.06.2017
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:13) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Оно выкатное зато, тебе, бездарю, и не снилось, как бабки отмывают.
Ты только и можешь, что Золотые мячи выигрывать...
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: MIG Piter (Сегодня, 22:13) #
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  •  (3)
online

счас мразь-Албин пиз*дануть должен, что Криштиану не разбирается в газонах


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№1 Написал: spb1988 (Сегодня, 22:11) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
скока там миллиардов было потрачен на стадион .. и все равно то крыша то споле... пора сажать людей которые позорят россию....
Регистрация: 24.06.2017
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