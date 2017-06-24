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Криштиану Роналду: поле в Санкт-Петербурге не очень хорошее
Лучший игрок матча Новая Зеландия – Португалия Криштиану Роналду раскритиковал поле стадиона "Санкт-Петербург".
"Хороший матч. Лично могу сказать, что помог команде и забил первый гол. У меня были возможности, потому что сборная хорошо играла, нам нужно было победить. Мы хотели решить игру в первом найме, нам это удалось, когда мы забили два мяча. Газон был не очень хорошим, поле было сложным, лучше играть на нём было нельзя. Мы вышли в полуфинал и рады тому. Знаем, что у нас будет сложный соперник, неважно, Чили или Германия – две большие сборные. Наша цель была оказаться на этой стадии. Сейчас нужно сосредоточиться. У нас хорошая команда, мы верим в себя. С кем бы мы ни играли, мы победим", - цитирует Роналду "Матч ТВ".
"Хороший матч. Лично могу сказать, что помог команде и забил первый гол. У меня были возможности, потому что сборная хорошо играла, нам нужно было победить. Мы хотели решить игру в первом найме, нам это удалось, когда мы забили два мяча. Газон был не очень хорошим, поле было сложным, лучше играть на нём было нельзя. Мы вышли в полуфинал и рады тому. Знаем, что у нас будет сложный соперник, неважно, Чили или Германия – две большие сборные. Наша цель была оказаться на этой стадии. Сейчас нужно сосредоточиться. У нас хорошая команда, мы верим в себя. С кем бы мы ни играли, мы победим", - цитирует Роналду "Матч ТВ".
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