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Хавьер Эрнандес: сборная России - мощная команда, которая хорошо готова физически

Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес рассказал о победе своей команды в матче против России (2:1) на Кубке Конфедераций.

"Мы заслужили эту победу огромным объемом работы, который выполняла вся команда. Сложно сказать, почему нам опять не удалось с первых минут показывать свой футбол. Мы готовились к этой игре, знали, что у России мощная команда, которая хорошо готова физически. Все команды равные, у каждой есть плюсы и минусы, и когда до игры нам говорили, что Россия слабее, мы не обращали на это внимания. Наша победа не случайна. Мы работали все 90 минут, а то, что решающий гол забили после ошибки вратаря, то такое бывает. В полуфинале мы готовы сыграть с любой командой. Мы все равно будем играть на победу", - цитирует Эрнандеса ТАСС.
Теги: Сборная России Чичарито Сборная Мексики
Вчера, 23:00
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№1 Написал: igorspartak Тверь (Вчера, 23:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
этот футболист мне нравился,теперь лично для меня ЭТО тварь


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
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