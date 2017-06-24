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Хуан Карлос Осорио: сборная России - настоящий боец

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио поделился впечатлениями от победы команды над Россией (2:1) на Кубке Конфедераций.

"Мы провели очень сложный матч. Во-первых, потому что наш соперник - настоящий боец, у них была задача обязательно выиграть, терять им было нечего. Но мы выступили очень хорошо. Мы продолжаем строить команду, которая с каждым разом показывает способность играть на равных с любым соперником", - цитирует специалиста ТАСС.
Теги: Сборная Мексики Сборная России
Вчера, 23:06
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№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:18) #
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А где награды ?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: Приговор (Вчера, 23:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
ХУАН КАРЛОС ОСОРИО: СБОРНАЯ РОССИИ - НАСТОЯЩИЙ БОЕЦ

Видно, пробрался шпион-рукожоп и, настоящий боец был предан и погиб смертью лютой
Регистрация: 5.05.2017
№1 Написал: Кулик (Вчера, 23:08) #
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И в_РОТ_арь - каратист-недоделок.


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Петухеев не пролетал? Ах, яйца высиживает?
Регистрация: 24.06.2017
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