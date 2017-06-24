Хуан Карлос Осорио: сборная России - настоящий боец

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Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио поделился впечатлениями от победы команды над Россией (2:1) на Кубке Конфедераций.
"Мы провели очень сложный матч. Во-первых, потому что наш соперник - настоящий боец, у них была задача обязательно выиграть, терять им было нечего. Но мы выступили очень хорошо. Мы продолжаем строить команду, которая с каждым разом показывает способность играть на равных с любым соперником", - цитирует специалиста ТАСС.
"Мы провели очень сложный матч. Во-первых, потому что наш соперник - настоящий боец, у них была задача обязательно выиграть, терять им было нечего. Но мы выступили очень хорошо. Мы продолжаем строить команду, которая с каждым разом показывает способность играть на равных с любым соперником", - цитирует специалиста ТАСС.
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