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Арно Джум: в России ничего похожего на расизм нет

Полузащитник сборной Камеруна Арно Джум рассказал, что его команда не столкнулась с проявлениями расизма в России.

"Мы периодически сталкиваемся с неприятными вещами на разных турнирах, но в России ничего похожего на расизм нет. Я счастлив, что имею возможность играть на этом турнире против сильных футболистов", - цитирует Джума ТАСС.
Вчера, 23:15
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