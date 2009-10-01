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Федор Смолов не сдержал слез после проигрыша мексиканцам на Кубке конфедераций

Сборная России проиграла команде Мексики в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017. Встреча проходила в Казани на стадионе "Казань Арена" и завершилась со счётом 2:1 в пользу мексиканцев.

Нападающий сборной России Фёдор Смолов не смог сдержать слёз после окончания матча.

Сборные России и Новой Зеландии завершили борьбу на Кубке конфедераций — 2017, Португалия и Мексика вышли в полуфинал.

Федор Смолов не сдержал слез после проигрыша мексиканцам на Кубке конфедераций


"Чемпионат.сом"
Теги: Смолов Сборная России
Вчера, 23:27
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8
(2)
№8 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 01:25) #
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Болеет за:
«Зенит»
Федя респект
Регистрация: 10.09.2012
№7 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 01:23) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: tfu
Смолов с Головиным заслужили заграницей поиграть, вполне достойно выглядели...

Далеко не все клубы в Европе так думают.
Регистрация: 7.05.2017
№6 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 00:07) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Смолов с Головиным заслужили заграницей поиграть, вполне достойно выглядели...


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№5 Написал: yuri спб (Вчера, 23:51) #
  • +2
  •  (6)

Смндром Велика сыграл., чисто рефлекторно. Аукается этот негр до сих пор.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№4 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Вчера, 23:48) #
  • -4
  •  (8)

Федя все будет хорошо,переходи в Спартак,отомстишь Сухоряну как Адриано в дерби


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:34) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Момент как у Сычева после Бельгии в 2002-м.
Всех кто сильно устает в ЧР ли, ЛЧ ли - нахрен гнать на пенсию.
Привыкли уже деньги гребсти от сборной, экскаватором не оттащишь.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: Приговор (Вчера, 23:34) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Не знаю, я бы с Акинфеевым месяц не общался

...после того, как закрыл бы его в ящике раздевалки
Регистрация: 5.05.2017
№1 Написал: Antip7 (Вчера, 23:31) #
  • +1
  •  (11)

Представляю реакцию игроков атаки и средней линии после этого мяча.. ты бьешься, стараешься, что -то начинает получаться.. и тут, после обычного выноса мяча в пустую зону, где свой защитник и опытный вратарь.. и тут этот прием каратэ.. и гол. Все рушится в одночасье, все силы потрачены зря.
Не знаю, я бы с Акинфеевым месяц не общался
Регистрация: 29.08.2016
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