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Руслан Нигматуллин: второй гол на турнире пропускаем после ошибки Акинфеева

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин раскритиковал голкипер национальной команды Игоря Акинфеева за ошибку в матче против Мексики на Кубке Конфедераций.

"Печально. Второй гол на турнире пропускаем после ошибки Акинфеева – с Португалией, теперь – здесь. Вратарь с его классом не должен позволять себе такие моменты. Мы создаем новую команду, и с победами гораздо легче двигаться вперед. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, что мы исправим ситуацию", - цитирует Нигматуллина "Спорт-Экспресс".
Теги: Нигматуллин Акинфеев Сборная России
Вчера, 23:47
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(1)
№5 Написал: Эль Брухо (Сегодня, 01:12) #
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а это кто написал?
Регистрация: 25.06.2017
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 00:18) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: К.А.
да ну на фиг.ишаки вон говорят что игарь не виноват.а уж они то получше разбираются во вратарском деле,чем Нигматулин.

Где ты таких увидел?
Есть одно отличие от вас, тупоголовых, когда продавили Джикию, вы кричали - нарушение, я говорю открыто. Гол с Португалией и второй гол Мексики, привоз Акинфеева.
Так кто ишак, свинья?

ты отвлекся на воспитание "своих" детей что ли?пропустил,ишочок,пропустил
.мониторь комменты тщатЕльнее,тогда все увидишь.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:10) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: К.А.
да ну на фиг.ишаки вон говорят что игарь не виноват.а уж они то получше разбираются во вратарском деле,чем Нигматулин.

Где ты таких увидел?
Есть одно отличие от вас, тупоголовых, когда продавили Джикию, вы кричали - нарушение, я говорю открыто. Гол с Португалией и второй гол Мексики, привоз Акинфеева.
Так кто ишак, свинья?
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 00:06) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
да ну на фиг.ишаки вон говорят что игарь не виноват.а уж они то получше разбираются во вратарском деле,чем Нигматулин.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 00:05) #
  • +2
  •  (2)

Вратарь с его классом не должен позволять себе такие моменты.


"Класс" Акинфеева давно уже большинству очевиден по ЛЧ.
Регистрация: 7.05.2017
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