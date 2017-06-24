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Станислав Черчесов подшутил над немецкой журналисткой после матча с Мексикой

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подшутил над немецкой журналисткой после матча Кубка конфедераций против Мексики (1:2), сообщает Sports.ru со ссылкой на Bild.

Отвечая на вопрос журналистки по поводу давления на него в связи с неудачным выступлением команды, Черчесов сказал: "Вы про артериальное давление? Когда девушка стоит рядом с такими мужчинами, давление может подскочить".

Рядом с Черчесовым на интервью находился экс-форвард московского "Динамо" и сборной Германии Кевин Кураньи.

Станислав Черчесов подшутил над немецкой журналисткой после матча с Мексикой
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 00:04
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8
(0)
№8 Написал: lt;MC Slimgt; (Сегодня, 01:41) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Амкар»
Пикап мастер, ёба((((


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Амкар скандируют трибуны...
Регистрация: 15.03.2016
№7 Написал: нетрал (Сегодня, 01:04) #
  • +2
  •  (2)

еб...ь ....петросян отдыхает ...только что вы...ли а он шутки шутит....нет ! не будет толку когда такие райкины у руля! футбол 5 или 10 дело ...
Регистрация: 26.04.2017
№6 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 00:25) #
  • +1
  •  (1)

Хорошо хоть что не спросил снимается ли она в немецких фильмах.
Регистрация: 2.03.2017
№5 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 00:21) #
  • 0
  •  (4)

Черчесов над всей страной пошутил,когда взял Акинфеева в сборную


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№4 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 00:12) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Вместо того, чтоб шутил, лучше задумался бы как на чемпионате мира не обосраться, слова мутко об отличной игре при 0 очков в группе, не показатель


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№3 Написал: малкавиан Санта-Моника (Сегодня, 00:11) #
  • +2
  •  (2)

Мистер Поxyй.


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в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:10) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Во дурак, теперь его европейские феминистки замордуют.
По интервью и его поведению на кромке поля было видно, что человек не в своей тарелке.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: AnK. (Сегодня, 00:08) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Это у Черчесова нервное.
Регистрация: 1.02.2017
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