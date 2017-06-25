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Виталий Мутко: Российский футбол заинтересован в возвращении "Рубина" в элиту чемпионата страны
Российский футбол заинтересован в сильном казанском "Рубине" во главе с главным тренером Курбаном Бердыевым, заявил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.
По окончании сезона Бердыев покинул "Ростов" и вернулся в "Рубин", в котором работал с 2001 по 2013 год и дважды приводил клуб к победе в чемпионате страны. После этого ростовский клуб покинул ряд игроков, некоторых из них СМИ связывают с казанским клубом.
"Мы заинтересованы, чтобы в нашем футболе было как можно больше конкурентных клубов. "Рубин" имеет хорошую материальную и финансовую основы, он был чемпионом России, обыгрывал "Барселону" в Лиге чемпионов, но потерял очень многое в последнее время. Мы хотели бы, чтобы он вернулся в элиту и конкурировал с остальными клубами. Что касается Курбана Бердыева, мы его знаем, как специалиста высокого уровня.
Мы мониторим ситуацию в "Ростове" и сделаем все, чтобы он продолжал работу, чтобы там были болельщики. Конечно, странно видеть, что из клуба уходит десяток игроков, но это вопросы к менеджменту. "Ростов" назначил тренером серьезного специалиста [Леонида Кучука], надеемся, что они найдут финансовую стабильность; там с опережением строится стадион. Мы хотим, чтобы на нем играла такая замечательная команда, как "Ростов", - цитирует Мутко ТАСС.
По окончании сезона Бердыев покинул "Ростов" и вернулся в "Рубин", в котором работал с 2001 по 2013 год и дважды приводил клуб к победе в чемпионате страны. После этого ростовский клуб покинул ряд игроков, некоторых из них СМИ связывают с казанским клубом.
"Мы заинтересованы, чтобы в нашем футболе было как можно больше конкурентных клубов. "Рубин" имеет хорошую материальную и финансовую основы, он был чемпионом России, обыгрывал "Барселону" в Лиге чемпионов, но потерял очень многое в последнее время. Мы хотели бы, чтобы он вернулся в элиту и конкурировал с остальными клубами. Что касается Курбана Бердыева, мы его знаем, как специалиста высокого уровня.
Мы мониторим ситуацию в "Ростове" и сделаем все, чтобы он продолжал работу, чтобы там были болельщики. Конечно, странно видеть, что из клуба уходит десяток игроков, но это вопросы к менеджменту. "Ростов" назначил тренером серьезного специалиста [Леонида Кучука], надеемся, что они найдут финансовую стабильность; там с опережением строится стадион. Мы хотим, чтобы на нем играла такая замечательная команда, как "Ростов", - цитирует Мутко ТАСС.
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