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Россия в 4-й раз подряд вылетела с крупного турнира на групповом этапе

Сборная России уступила Мексике (1:2) и вылетела с Кубка конфедераций по итогам группового раунда.

Таким образом, российская команда в четвертый раз подряд не сумела выйти в плей-офф на крупном турнире. Каждый раз Россия сохраняла шансы на выход перед третьими матчами в группе, но не добивалась нужного результата.

На Евро-2012 сборная России в третьем туре уступила Греции (0:1). На ЧМ-2014 россияне сыграли вничью с командой Алжира (1:1), когда их устраивала только победа. На Евро-2016 сборная России в третьем туре уступила Уэльсу (0:3).

Sports.ru
Теги: Сборная России
Сегодня, 00:20
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№1 Написал: kobr (Сегодня, 01:07) #
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Честно говоря, тоже не понимаю, какую там группу в 2018 для наших надо придумать, чтобы из нее выйти… Впрочем, отбор пока идет, будут финалисты – будет пища.
Регистрация: 24.10.2006
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