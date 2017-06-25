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Максим Канунников: команда прибавляла с каждой игрой

Нападающий сборной России Максим Канунников прокомментировал поражение своей команды в матче против Мексики (1:2) на Кубке Конфедераций.

"Конечно, все недовольны результатом. Но нужно с позитивом смотреть в будущее. Повторюсь, команда прибавляла с каждой игрой. Сегодня даже вдесятером смотрелись молодцом, все – одна команда, и должны были биться друг за друга. В целом, впечатления от турнира остались хорошие. Атмосфера в каждом матче была просто супер, спасибо огромное болельщикам за поддержку", - цитирует Канунникова "Спорт-Экспресс".
Теги: Канунников Сборная России
Сегодня, 10:07
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