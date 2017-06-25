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Самедов, Головин и Васин обратились к болельщикам сборной России

Футболисты сборной России Александр Самедов, Александр Головин и Виктор Васин после вылета из Кубка конфедераций поблагодарили болельщиков за поддержку.

"Хочу поблагодарить болельщиков за огромную поддержку. Она нам очень помогала на протяжении всего турнира. Спасибо вам большое", - сказал Самедов.

"Вы очень хорошо нас поддерживали, и мы будем стараться больше вас не подводить", - отметил Головин.

"Вы гнали нас вперед в каждом матче. Вы — лучшие", - заявил Васин.
Теги: Самедов Головин Васин Сборная России
Сегодня, 10:10
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№10 Написал: imaginary (Сегодня, 12:40) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: molot327
Цитата: SPV
Сейчас болельщики сборной России ждут только одного обращения, от Игоря Акинфеева , в котором он по мужски извинится за очередной свой косяк и откажется от выступлений за сборную на пару тройку лет.

Да, и пусть Каррера по мужски извинится за свои НЕДОБРЫЕ пожелания сборной России.

это из-за его пожеланий Игорь так разволновался?
Регистрация: 7.02.2010
№9 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: molot327
Цитата: SPV
Сейчас болельщики сборной России ждут только одного обращения, от Игоря Акинфеева , в котором он по мужски извинится за очередной свой косяк и откажется от выступлений за сборную на пару тройку лет.

Только после того как за выступление сборной по мужски извинится Черчесов и откажется от поста ГТ навсегда.
Да, и пусть Каррера по мужски извинится за свои НЕДОБРЫЕ пожелания сборной России.
Всего этого также ждут болельщики сборной России!

Косячит один,а извинятся должны другие?Ваша любовь к Жопорукову настолько сильна,что не позволяет здраво смотреть на происходящее?
Регистрация: 9.08.2015
№8 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 11:57) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Сейчас болельщики сборной России ждут только одного обращения, от Игоря Акинфеева , в котором он по мужски извинится за очередной свой косяк и откажется от выступлений за сборную на пару тройку лет.

Только после того как за выступление сборной по мужски извинится Черчесов и откажется от поста ГТ навсегда.
Да, и пусть Каррера по мужски извинится за свои НЕДОБРЫЕ пожелания сборной России.
Всего этого также ждут болельщики сборной России!


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№7 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 11:45) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сейчас болельщики сборной России ждут только одного обращения, от Игоря Акинфеева , в котором он по мужски извинится за очередной свой косяк и откажется от выступлений за сборную на пару тройку лет.
Регистрация: 2.02.2012
№6 Написал: Barmaley (Сегодня, 11:35) #
  • +4
  •  (4)

Если хотите отблагодарить болельщиков, сделайте вход бесплатным или возврат денег за билеты в случае поражения.а так это просто дешевый отмаз за свой непрофессионализм.
Регистрация: 17.04.2017
№5 Написал: 4 звезды (Сегодня, 10:44) #
  • -5
  •  (5)
online

Цитата: P.V.
Лучшие!

лучшие-это вы
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: RedHeart Липецк (Сегодня, 10:37) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Убрать из сборной двух человек гл. тренера и "рекордсмена"- вратаря и у команды есть будущее.
Регистрация: 23.06.2017
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 10:34) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Leksiq
Надо поддержать ребят, они старались! ну что поделать если это наш уровень! характер был, спасибо им за это, ждем Чм!!!


если "ваш уровень" будет в воротах, то кирдык сборной
Регистрация: 6.09.2013
№2 Написал: Leksiq (Сегодня, 10:28) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Надо поддержать ребят, они старались! ну что поделать если это наш уровень! характер был, спасибо им за это, ждем Чм!!!
Регистрация: 15.06.2011
№1 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 10:13) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Лучшие!


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
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