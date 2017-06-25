Самедов, Головин и Васин обратились к болельщикам сборной России

Футболисты сборной России Александр Самедов, Александр Головин и Виктор Васин после вылета из Кубка конфедераций поблагодарили болельщиков за поддержку."Хочу поблагодарить болельщиков за огромную поддержку. Она нам очень помогала на протяжении всего турнира. Спасибо вам большое", - сказал Самедов."Вы очень хорошо нас поддерживали, и мы будем стараться больше вас не подводить", - отметил Головин."Вы гнали нас вперед в каждом матче. Вы — лучшие", - заявил Васин.