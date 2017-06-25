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Игорь Колыванов: иногда нужно с составом угадать

Российский специалист Игорь Колыванов раскритиковал игроков и тренерский штаб сборной России после вылета из Кубка Конфедераций.

"Дело не только в игроках. Иногда нужно с составом угадать. Но уровень футболистов, думаю, низкий. И плохо, что они это сами понимают и особо никуда не стремятся. Когда после чемпионата Европы некоторые игроки говорят, что мы – такие-сякие… Это не мои слова. Понимаете, о чем я говорю?" - цитирует Колыванова "Спорт-Экспресс".
Теги: Колыванов Сборная России
Сегодня, 10:30
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№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Там сам тренер очень низкого уровня и игроков набрал Ерохин,Шишкин, какннуников, бухаров, кудряшев


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 12:12) #
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online

Низкий уровень можно поднатаскать на высокий.. просто лень их съедает. Ведь лучше покататься на крутой тачке с подругой лишний раз, чем поработать над техникой и ударом
Регистрация: 29.08.2016
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:13) #
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online

и с тренером, гы-гы-гы-гы
Регистрация: 7.12.2016
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