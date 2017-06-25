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Крис Вуд: мы многое извлекли из этого турнира и из нашей игры

Нападающий сборной Новой Зеландии Крис Вуд подвел итоги выступления команды на Кубке Конфедераций.

"Мы многое извлекли из этого турнира и из нашей игры. Мы определенно вернемся сюда более сильной командой. Мы неплохо начали игру, но в целом португальцы доминировали в матче. Потом соперник получил право на пенальти, к сожалению для нас, а после этого они сумели оторваться", - цитирует Вуда ТАСС.
Теги: сборная Новой Зеландии
Сегодня, 10:44
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