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Жоау Моутинью: мы сумели выйти из группы не только с отличным результатом, но и с отличной игрой

Полузащитник сборной Португалии Жоау Моутинью поделился мнением по поводу выхода своей команды в полуфинал Кубка Конфедераций.

"Мы сумели выйти из группы не только с отличным результатом, но и с отличной игрой. Теперь нам нужно отдохнуть и подготовиться к полуфиналу, чтобы быть к нему в оптимальной форме. Для нас главными остаются португальские болельщики, но и поддержка россиян приятна. Приятно, когда тебя узнают в других странах", - цитирует Моутинью "Р-Спорт".
Теги: Моутинью Сборная Португалии сборная Новой Зеландии
Сегодня, 11:05
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