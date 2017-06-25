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Чемпион мира по каратэ: попади Акинфеев немного повыше – получился бы нокаут

Заслуженный мастер спорта, абсолютный чемпион мира по каратэ Тариел Николеишвили после поражения сборной России от Мексики (1:2) в матче Кубка конфедераций прокомментировал второй гол в ворота россиян.

"Я сейчас как раз с ребятами на сборах, все смотрели матч с Мексикой и оценили крутой удар Акинфеева. Попади он немного повыше – получился бы хороший нокаут. В каратэ бы это ему помогло точно, этот удар называется "Тоби маваши гери".

Сомневаюсь, что Акинфеев мог попасть в мяч в этом эпизоде – слишком близко к нему находился игрок сборной Мексики. Лучше было оставаться на своем месте", - цитирует Николеишвили "Чемпионат.сом".
Теги: Акинфеев Сборная России
Сегодня, 11:11
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(2)
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
каратист мля)))


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 11:26) #
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  •  (2)
online

Вчера "тоби маваши гери" Акинфеева стал очередным "харакири" для нашей несчастной команды.
Регистрация: 30.08.2008
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:20) #
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  •  (5)
online

акинфея в запас, черчеса его тренькать
Регистрация: 7.12.2016
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