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Гус Хиддинк: сборной России не хватило эффективности в завершающей стадии

Голландский специалист Гус Хиддинк прокомментировал вылет сборной России из Кубка Конфедераций после поражения от Мексики (1:2).

"Россияне играли на турнире с тремя центральными защитниками и показали оборонительный футбол. При этом они защищали пространство перед воротами, но не держали плотно соперников. Оставшись в конце матча с Мексикой в меньшинстве, хозяева турнира вынужденно пошли вперед и стали находить подходы к чужим воротам, но им не хватило эффективности в завершающей стадии", - цитирует Хиддинка "Спорт-Экспресс".
Теги: Хиддинк Сборная России
Сегодня, 11:23
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№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 12:33) #
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Цитата: 4 звезды
тренера им не хватило нормального

Тренер должен организовать игру команды так, чтобы она создавала моменты. С этим Черчесов в последней игре справился. Игроки должны реализовывать моменты и не пропускать голы из-за собственных ляпов - здесь что имеем, то имеем.

Тренер должен проводить замены, усиливающие игру. Здесь таки плохо.

ckorp,
Бердыев, Каррера, Гончаренко - других на внутреннем рынке не видно.
Регистрация: 22.09.2009
№2 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 11:41) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 4 звезды
тренера им не хватило нормального, но не тебя,гы

Да, Карреру в главные тренеры, он дал бы всем про...кашляться. Без юмора и иронии.
Регистрация: 9.11.2010
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:35) #
  • -3
  •  (3)
online

тренера им не хватило нормального, но не тебя,гы
Регистрация: 7.12.2016
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